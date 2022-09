Los conmovedores gestos de Harry Styles y Elton John por muerte de Isabel II en sus conciertos

El jueves 8 de septiembre de 2022 será recordado como el día en que murió la reina Isabel II a sus 96 años.

Durante toda esa jornada, y seguramente por los días que vendrán, los y las británicas le han rendido homenaje y la han recordado tanto en redes sociales como con actividades en Reino Unido.

Dos que no fueron indiferentes fueron Harry Styles y Elton John quienes tenían a agendados conciertos para la noche del jueves, presentaciones en las que se tomaron unos minutos para dedicarle palabras a la difunta monarca que comenzó su reinado, el más largo en la historia de Inglaterra, en 1952.

El músico de 28 años expresó ante sus fans del Madison Square Garden, en EE.UU., que “fue una mala noticia enterarnos de la muerte de la reina Isabel II. Por favor acompáñenme en esta ronda de aplausos por sus 70 años de servicio”.

En tanto que el legendario compositor de 75 años contó que “ella fue una inspiradora presencia. La conocí y era fantástica. Ella dirigió al país en nuestros mejores momentos y los más oscuros con gran decencia con genuino cuidado y calidez”.

“Ella ha estado conmigo toda mi vida y me siento triste de que no esté más“, sinceró el cantante de Candle in the Wind junto con cerrar diciendo que “se le extrañará pero su espíritu vivirá, pero celebraremos su vida aquí con ustedes“.

‘She led the country in our greatest and darkest moments’ — Both Elton John and Harry Styles took a moment during their concerts on Thursday night to pay tribute to the late Queen Elizabeth II pic.twitter.com/sOWiejzuOE

— NowThis (@nowthisnews) September 9, 2022