Habla hermana de chilena detenida en Brasil por supuesto insulto racial: “No es una mujer agresiva”

Camila Faúndez, de 30 años, fue detenida en el Cristo Redentor de Brasil tras supuestamente insultar racialmente a un trabajador del lugar. Una situación que fue recientemente conocida por su familia en Chile, quienes no sabían sobre lo ocurrido. Así lo comunicó su hermana, Valentina Faúndez, quien aseguró a CHV Noticias que “mi hermana es una mujer profesional, trabajadora, me llama la atención que esté detenida porque ella no es una mujer agresiva o falta de respeto, entonces es súper preocupante”. Fuentes cercanas a Camila y sus amigas, indican que todo se debió a un mal entendido, lo cual sería respaldado por el registro de la joven pidiendo disculpas, acusando un mal trato por parte del presunto afectado. Ahora la chilena se encuentra a la espera de su control de detención y la situación está siendo revisada por el consulado en Brasil.