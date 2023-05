Hermanos que son padres de dos hijos inician campaña para casarse legalmente en España: “No hacemos daño a nadie”

“Queremos decirles que además de hermanos, somos pareja, estamos enamorados“, comunicaron a su familia los españoles Ana y Daniel Parra durante un programa de televisión, cuyo clip acumula miles de visitas en YouTube.

Aunque el viral momento ocurrió hace ya largos seis años, la particular pareja nuevamente copó los titulares de los medios de comunicación esta semana al anunciar que llegarían hasta la justicia para intentar formalizar legalmente su unión.

“Hemos hablado con alguna abogada y nos dicen que no sería tan difícil, pero es mucho tiempo y dinero“, contó Daniel en conversación con el periódico El Español, donde también entregó inéditos detalles de cómo conoció a Ana.

Esta última, de 34 años y Daniel, de 31, son hermanos por parte de su padre, el cual se separó de la madre de Ana y nunca más la contactó. Luego, entabló una nueva relación con otra mujer y así tuvo a Daniel.

“Nuestra relación es como cualquier otra”

Tras descubrir a los 20 años que tenía un hermano, Ana decidió buscarlo y lo encontró en Facebook, donde primero se hicieron amigos y luego comenzaron a sentir atracción. Posteriormente, vivieron juntos un tiempo como amigos para ahorrar gastos hasta que, en una fiesta, ambos se besaron e iniciaron una relación a escondidas.

“Intentamos mantener esa relación de hermanos, que es lo que marcan los cánones, pero nosotros no lo sentíamos así… No existía ese sentimiento fraternal. Yo conocí a una chica que me decían que era mi hermana y que tenía los mismos gustos que yo y me lo pasaba muy bien con ella, pero no la podría catalogar como a una hermana“, expresó Daniel

Ahora, tras 9 años de relación y dos hijos, de cinco y tres años, la pareja volvió a contar su historia para poder casarse, pues en España el incesto no está calificado como un delito, pero no es legal casarse.

Por tal motivo, ambos insisten en la idea de formalizar su unión en su país de residencia. “Las sociedades deben avanzar y no anclarse en tradicionalismos. A los homosexuales tampoco les dejaban casarse y ahora sí pueden. Nosotros nos amamos y eso es lo que debería prevalecer. No hacemos daño a nadie. Por eso queremos que la gente conozca nuestra historia de verdad”, concluyó Daniel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana Parra (@anaparra_bcn)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dani Parra Garcia (@dnielparra)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana Parra (@anaparra_bcn)