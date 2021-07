Los hermanos Rachel, Isobel y Andrew Jobson estaban dando un paseo en bicicleta en un parque del distrito urbano de East Molesey, Inglaterra, cuando decidieron sacarse una selfie y registraron el momento en que les cayó un rayo encima.

El hecho ocurrió este lunes. Estaba lloviendo torrencialmente e iban rumbo a visitar a su tía en Epsom, Surrey, por lo que decidieron tomar un descanso. La hermana mayor, Rachel de 26 años, fue al baño y al volver vio a sus hermanos bajo un árbol.

Antes de emprender el rumbo, decidieron tomarse unas fotos. Sin embargo, de un instante a otro, terminaron heridos en el suelo tras ser impactados por un rayo. “Tomé una foto de nosotros sonriendo y luego queríamos una foto triste bajo la lluvia”, dijo Isobel a la BBC.

“Estábamos tomando la foto con nuestro teléfono y luego estaba en el suelo. Me sentí desarticulada. Mi hermana y yo estábamos gritando. Me quemé el muslo y el estómago y dejo marcas en mí. No podía sentir mi brazo“, añadió Rachel.

Un grupo de personas ayudó a los hermanos a levantarse antes de que llegaran los paramédicos para llevarlos al Hospital St George en Tooting.

Desde el centro médico informaron que una placa de titanio en el brazo de Isobel, instalada después de un accidente de bicicleta el año pasado, pudo ser lo que permitiera que los rayos atravesaran sus cuerpos.

Afortunadamente, los hermanos tuvieron quemaduras leves y fueron dados de alta horas después. Además, rindieron homenaje al personal de salud, quiénes les desearon una pronta recuperación.