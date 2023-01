“Volví a nacer”: Perrito héroe salvó la vida de su humano en voraz incendio y regresó para rescatar al gato

Chiquito, un perro mestizo de colores negro y café, se transformó en un verdadero héroe sin capa tras salvarle la vida a su humano y a su pequeño compañero gatuno. Un suceso que ocurrió en el barrio El Alto de Buenos Aires, Argentina, y que aún mantiene sorprendido al dueño de casa.

Según relató Gabriel Gómez a TN, el pasado jueves fue víctima de un incendio que estuvo cerca de provocarle la muerte. Pero gracias a la intervención de su perro, pudo salir con vida del caos.

“Me salvó la vida, volví a nacer”, sostuvo Gabriel al medio trasandino, asegurando que todo ocurrió durante la tarde cuando llegó a su casa después de trabajar. Se recostó a mirar la tele y se quedó dormido. En ese momento “sentí un ruido y se cortó la luz, pero no le di bolilla”.

Al no prestarle atención al hecho, el afectado fue víctima de un cortocircuito que conllevó a la emanación de humo y monóxido de carbono, gases que respiró y generaron su inmediato desmayo.

Fue entonces que Chiquito comenzó con su rescate.

“Él estaba afuera, no sé cómo hizo para entrar, pero pasó y me hizo caer de la cama”, contó Gabriel. “Yo no me podía despertar, me arrastró hasta el comedor y con manotazos y lamidas me despertó”, agregó.

“Cuando me despabilé completamente veo todo nublado, colores y calor. Estaba prendiéndose fuego todo, quise abrir la puerta y me quemé la mano“, continuó.

Al no poder salir del inmueble, Gabriel logró divisar a sus sobrinos jugando a la pelota en la calle, por lo que les gritó para pedirle ayuda. Los pequeños corrieron en búsqueda de auxilio, alertando a familiares de la víctima y vecinos, quienes lograron romper un ventanal y así permitir la salida del sujeto.

El dueño de casa quedó a salvo gracias a su perro, quien lejos de terminar con su noble acción, volvió a ingresar a la casa para rescatar a un gatito que estaba en la pieza.

Cabe mencionar que más allá de este positivo desenlace, Gabriel lo perdió todo y ahora duerme adentro del contenedor de un camión frigorífico porque no tiene dónde vivir.