“La gente me tiraba piedras”: La historia de superación de joven indio conocido como “lobo adolescente”

El caso de un joven de India conocido como el “lobo adolescente” que ha dado la vuelta al mundo con su historia, reveló cómo ha sobrevivido frente al acoso y burlas que ha recibido a lo largo de su vida.

Lalit Patidar tiene 17 años y sufre una rara condición que provoca que le crezca pelo en una cantidad excesiva, sobre todo en el rostro.

“Cuando era joven, la gente me tiraba piedras (…) los niños estaban preocupados de que volviera a morderlos como un animal”, contó a Media Drum World, según consignó New York Post.

Patidar, quien vive en Nandleta, Madhya Pradesh, padece hipertricosis, es decir, un “crecimiento excesivo de vello en cualquier parte del cuerpo, ya sea en hombres o mujeres”, de acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

De acuerdo al citado medio, pese a que toda la vida ha sufrido con la condición, se dio cuenta que no era “normal” cuando creció.

“Mis padres dicen que el médico me afeitó al nacer, pero realmente no noté nada diferente en mí hasta que tuve alrededor de 6 o 7 años (…) fue entonces cuando me di cuenta por primera vez de que el vello estaba creciendo en todo mi cuerpo como nadie más que conocía”, reveló.

“Mi familia y mis padres solían preocuparse mucho por mí”, recordó. “Los niños pequeños se asustaban al verme, y de niño no sabía por qué”, añadió.

Lalit confesó que en el colegio “solían burlarse de mí, me gritaban ‘mono mono’ (…) La gente también se burla de mí llamándome fantasma, piensan que soy una especie de ser mítico, pero no soy esas cosas”.

“Veo a los padres que alejan a sus hijos pequeños de mí, me entristece pensar que tienen miedo”, dijo.

Pese a ello, Lalit ha aprendido a aceptar su condición. “Soy diferente de los humanos comunes en el buen sentido, soy único. Poco a poco, todos en mi familia comenzaron a sentirse normales al respecto y mis amigos también me alentaron mucho”.

Actualmente, y tras su proceso interno, el joven se dedica a crear contenido en las plataformas digitales para convertirse en un Youtuber famoso. En su canal @lalitpatidar520, Lalit muestra cómo es su día a día, llegando a tener más de un millón de reproducciones en la plataforma digital.