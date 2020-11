(CNN Español) – Este martes se realiza la elección presidencial en EE.UU., donde se definirá que el presidente Donald Trump es reelecto o su rival, el ex vicepresidente demócrata Joe Biden llega a la Casa Blanca. Y si bien hay quienes estiman que esta noche se conocerá al ganador, estas son las claves que debes conocer de la noche electoral.

¿Cuánto durará la noche de las elecciones?

¡Quién sabe! CNN no proyectará un ganador de un estado hasta que cierren las urnas en ese estado (y tal vez mucho más tarde si las cosas están apretadas).

¿Cuándo cierran las urnas?

Las urnas cierran a distintas horas a partir de las 7 pm ET (eastern time) en la costa este. Las últimas urnas se cerrarán a la 1 am ET (02:00 horas de Chile) en Alaska.

¿Cuándo cierran las urnas en los estados clave?

7 pm ET (21:00 horas de Chile)– Georgia, que es interesante a nivel presidencial y del Senado. Kentucky y Carolina del Sur tienen carreras clave en el Senado.

7:30 p.m. ET (21:30 horas de Chile) – Carolina del Norte y Ohio. Hay una contienda reñida por el Senado en Carolina del Norte.

8 p.m. ET (22:00 horas de Chile)– Florida y Pensilvania. Maine tiene una carrera clave por el Senado.

9 pm ET (23:00 horas de Chile)– Arizona, Michigan, Minnesota, Texas y Wisconsin. También hay carreras clave por el Senado en Arizona, Michigan, Colorado y Texas.

10 pm ET (00:00 horas de Chile)– Iowa y Nevada.

¿Cuándo sabremos quién es el ganador?

Esta es una pregunta imposible de responder, porque no se sabe cómo afectará toda la votación anticipada la capacidad de los diferentes estados para informar los resultados rápidamente.

Millones de estadounidenses más han votado anticipadamente en persona o por correo este año debido a la pandemia, por lo que podría llevar más tiempo del habitual contar esas boletas, particularmente en algunos estados clave (como Pensilvania).

¿Qué sabemos acerca de cómo irá la votación la noche de las elecciones?

Es posible que conozcamos algunos estados temprano. Una gran proporción de estadounidenses vota anticipadamente y, en la mayoría de los estados, los funcionarios electorales pueden aprovechar esas papeletas para generar resultados rápidamente después del cierre de las urnas. Entonces, en estados en disputa como Florida y Texas, podemos tener una muy buena idea temprano en la noche de cómo irán las cosas.

Algunos estados pueden tardar varios días. En Pensilvania, por ejemplo, los funcionarios electorales no pueden hacer nada con los votos anticipados hasta el día de las elecciones. Algunos condados ni siquiera los recogerán hasta el día después del día de las elecciones.