Muzaffer Kayasan vive en Estambul, Turquía, y ha pasado 14 meses en cuarentena tras dar positivo 78 veces al COVID-19.

Kayasan padece de leucemia, el cáncer a la sangre, por lo que su sistema inmune se encuentra debilitado. La primera vez que se contagió con SARS-CoV-2 fue en noviembre de 2020. Desde entonces, no ha dado negativo en ningún PCR.

“Cuando preguntamos a los científicos y a los médicos nos dicen que mi sistema inmunitario está debilitado y me mantienen vivo con los medicamentos que me recetan. Es un proceso muy difícil”, aseguró el hombre al medio turco A Haber.

Lee también: Creía que era una hernia: Hombre descubrió a los 67 años que tenía ovarios, cuello uterino y trompas de Falopio

Debido a que está en aislamiento para no contagiar a nadie, la esposa de Kayasan y su hijo lo visitan esporádicamente y, posteriormente, se realizan un PCR. Nunca han dado positivo.

El hombre manifestó que, según los especialistas, él no tiene síntomas, pero que el virus no ha podido eliminarse de su cuerpo, por lo mismo, sigue dando positivo.

"İstanbul'da yaşayan lösemi hastası Muzaffer Kayasan isimli vatandaşın 78 koronavirüs testi de pozitif çıktı. Kayasan, 2020 Kasım ayından beri karantinada yaşıyor."

Demek ki neymiş? Pcr testi ölümcül (!) Covid virüsünü değil her türlü genetik materyali-patojeni tespit ediyormuş. pic.twitter.com/seaKG64qPA — Nesrin Durgut (@NesrinDurgut) February 4, 2022

Lee también: Marruecos: Rescatan sin vida al niño de cinco años que cayó a un pozo de 32 metros

“No puedo abrazar a mi familia. No puedo hablar con nadie. No queda nada de mi vida social, de mi vida familiar. El COVID-19 ha acabado con mi modo de vida”, lamentó.

Kayasan no puede vacunarse contra el COVID-19 debido a que sigue dando positivo en las pruebas. Ante esto, realizó un llamado a la población no inoculada: “Vacúnate, no tienes derecho a matar a otros. Esto es inmoral, deshonesto”.