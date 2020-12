(CNN) – Un hombre fue detenido después de subirse al ala de un avión de Alaska Airlines en el aeropuerto de Las Vegas el sábado, dijo un portavoz del aeropuerto.

El vuelo 1367 de Las Vegas a Portland se estaba preparando para despegar del Aeropuerto Internacional McCarran cuando el piloto notó que una persona se acercaba a la aeronave y notificó a la torre de control, dijo Alaska Airlines en un comunicado.

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas y los funcionarios del aeropuerto detuvieron al hombre, dijo a CNN el portavoz del aeropuerto Joe Rajchel.

El sujeto había saltado una cerca perimetral y fue visto por el personal del aeropuerto alrededor de la 1:40 p.m. PST, según Rajchel.

El video grabado por un pasajero muestra al hombre sentado y caminando sobre el ala. Luego se quita los calcetines y los zapatos antes de intentar escalar la aleta del Boeing 737, el extremo vuelto hacia arriba del ala del avión. Cuando los oficiales de policía se acercan al hombre, se desliza por el ala y cae al asfalto de abajo.

Los oficiales detuvieron al hombre y lo llevaron a un centro médico, dijo Rajchel.

El avión regresó a la puerta de embarque para una inspección completa luego del incidente, dijo el comunicado de Alaska Airlines.

Según el sitio web de Alaska Airlines, el vuelo estaba programado para partir a las 12:30 p.m. pero el retraso provocó su salida a las 4:48 p.m.

