Brutal ataque a sacerdote durante misa en Australia: Lo apuñaló en ceremonia transmitida en vivo

(EFE) – Un sacerdote y varios feligreses fueron apuñalados este lunes por un hombre, que ha sido detenido, durante una misa en una iglesia cristiana en Sídney, según informó la policía.

De acuerdo a las autoridades, ninguna persona sufre heridas que pongan en riesgo la vida y están siendo tratadas por los servicios de emergencia.

En un comunicado, la Policía de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney, aseguró que el detenido está colaborando con la investigación, sin precisar más detalles.

An attack on a priest has just been captured on a live stream at the Christ the Good Shepherd Church in the Sydney suburb of Wakeley. pic.twitter.com/s17sHHHVw7

