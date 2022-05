“Pensarías que estoy loco”: Hombre asesinó a mujer que leía el tarot porque pensaba que era “bruja”

Un insólito y trágico hecho ocurrió en Estados Unidos, donde un hombre asesinó a disparos a una mujer que leía el tarot, argumentando que ella era una “bruja” que lo había maldecido.

Ahora, Guiseppe Canzani (41) enfrenta cargos de asesinato luego de dar muerte a Anna Torres (51) el pasado miércoles a las afueras de su casa en Queens, Nueva York, según informó la policía a The New York Post.

Según habría revelado el hombre a la policía, le disparó a la mujer “porque era una bruja” que le había maldecido. “Sí, esa es la mujer a la que le disparé”, comentó una fuente a los oficiales.

“Intentaron matarme (…) Si te digo lo que me pasa, no lo creerías (…) No en vano, se supone que ya debería estar muerto, eso es todo lo que sé. Esta mujer, ustedes nunca lo entenderán. Pensarías que estoy loco”, les habría dicho Canzani.

Torres era madre de un oficial de la policía y recibió dos disparos cuando le abrió la puerta al hombre cerca de las 2:30 pm.

“Guiseppe Canti, o lo que sea, tomó, destrozó mi mundo”, dijo el esposo de Torres, David Aguilar. “Nunca lo he visto antes. Ojalá pudiera llegar a él ahora mismo, pero no puedo. Fue arrestado, pero está reclamando un abogado. Los policías no podían interrogarlo”, sostuvo.

“Mi esposa no tenía un hueso malo en su cuerpo. Ella fue la mejor esposa, la mejor madre. Estaba en el trabajo y lo vi en las noticias. Dije: ‘Espera. Eso se parece a mi casa”, agregó Aguilar ente lágrimas.

Tras el crimen, Canzani huyó en un auto. Una hora después llegó a la comisaría con una pistola que dejó en el suelo y se entregó a la policía, donde lo acusaron de asesinato y posesión criminal de un arma cargada.