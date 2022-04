“Te voy a cortar la cabeza”: Hombre ataca con machete a vecino tras discutir por las hojas en la calle

Un violento hecho ocurrió el pasado miércoles en la provincia de Santa Fe, Argentina, luego de que un hombre atacara a su propio vecino tras discutir por las hojas que se amontonan en la vereda.

La cotidiana situación que ocurre en todos los otoños terminó muy mal en la localidad de San Lorenzo, debido a que el agresor sacó un machete que tenía en el maletero del auto e increpó a la víctima culpándolo de no limpiar la calle.

El hecho fue grabado en un video que rápidamente se difundió por las redes sociales, donde se observa que el portador del arma blanca, de 63 años, se acerca peligrosamente a su vecino, realizando graves amenazas.

“No te quiero ver más. Te voy a cortar la cabeza. Tomátela. Te voy a matar”, es parte de lo que se alcanza a escuchar de parte del molesto individuo sobre el episodio que ahora pasó a manos de la justicia.

Según consignó Telefe, el sujeto fue detenido en horas posteriores al suceso, siendo puesto a disposición de la Fiscalía para que pase a control de detención. Precisamente, el Ministerio Público pedirá la prisión preventiva.

En tanto, la víctima señaló que tuvo cortes en la mano y que uno de ellos le provocó la rotura de un tendón. “Si no me cubría con la mano, me cortaba la cabeza”, comentó en declaraciones recogidas por el mencionado sitio.