“Son una gran carga”: El drama del hombre que pidió ayuda para mantener a sus 12 esposas y más de 100 hijos

Musa Hasahya, de Uganda, admitió que no tiene los recursos necesarios para alimentar a su numerosa familia. "Aquellos que deseen casarse con más de cuatro mujeres no lo hagan, porque las cosas no están bien", advirtió.