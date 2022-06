Entró borracho a una subasta, compró un caballo y ahora no sabe qué hacer: “Mi madre quería matarme”

Una insólita situación le ocurrió a un hombre que se fue de copas en la localidad de Dourados, Brasil, y que por motivos que no él no puede explicar terminó realizando una particular compra.

El protagonista de la historia es Diogo Machado, de solamente 24 años y que se fue de fiesta con varios amigos el último fin de semana, aunque las cosas se fueron complicando tras la broma de sus acompañantes.

Según relató a g1, tras emborracharse alguien tomó su celular para colocarlo en un grupo de subastas en línea, donde adquirió nada más y nada menos que un caballo.

“Estaba participando en la subasta online y recuerdo que una persona ofreció 100 reales. Pensé que era demasiado barato y comencé a ofertar más“, comentó. Así terminó pagando 520 reales, equivalentes a casi $87 mil.

“Me desperté con mensajes cobrando el precio de la subasta. Estaba en estado de shock y mi madre quería matarme. No recordaba mucho. No sé cómo cuidar a un perro, ¿cómo voy a cuidar a un caballo?”, declaró al citado medio.

Curiosamente, días antes de su “desgracia”, Diogo le había comentado a su mamá que estaba interesado en tener un perrito, aunque finalmente la idea no se llevó a cabo porque “no había espacio en la casa”.

Ahora, el joven busca desesperadamente un comprador para el animal, lo que debe suceder antes del 12 de junio, día en que el caballo debe irse del lugar en el que está.

Para su mala suerte, y pese a masificar su historia por redes sociales, hasta el momento no ha tenido ningún real interesado.