Un hombre que caminaba por las calles de Nueva York cayó por un agujero en la vereda y terminó en una cueva llena de ratas.

De acuerdo a lo informado por la BBC, Leonard Shoulders transitaba por el Bronx cuando de pronto el pavimento cedió, quedando atrapado en un sumidero de cerca de 4,5 metros de profundidad.

Más allá de la caída, el exceso de roedores en el lugar fue lo que más impactó a los testigos, quienes revelaron que el sujeto quedó traumatizado por este hecho.

Greg White, un hermano de Leonard, contó a la cadena CBS que “las ratas se arrastraban sobre él, no podía moverse, no quería gritar porque temía que entraran ratones a su boca”.

Tras ser rescatado del agujero, el hombre fue trasladado de inmediato a un hospital donde indicaron que por el incidente sufrió lesiones en sus brazos, piernas y cara, pero se encuentra en una condición estable.

El accidente quedó registrado en un video captado por las cámaras de seguridad de un local del sector, donde se aprecia la repentina caída del sujeto en medio de la vereda.

New surveillance video show a man falling into a Bronx sidewalk when the concrete gives out under him. @CBSNewYork https://t.co/EpAkee5xlr pic.twitter.com/vGUp3qVW73

— Ali Bauman (@AliBaumanTV) October 27, 2020