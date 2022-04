Avaluado en más de $260 millones: Hombre compra un Ferrari y lo choca a 3 kilómetros de la automotora

Una insólita situación ocurrió la semana pasada en Derby, Inglaterra, luego de que un hombre comprara un lujo auto marca Ferrari, modelo 488, avaluado en casi 250.000 libras esterlinas que equivalen a más de $260 millones.

Hasta ahí todo iba normal, pero lo increíble es que el propietario de uno de los vehículos más exclusivos del mundo lo chocara a solamente tres kilómetros de la automotora donde lo adquirió.

De acuerdo a lo informado por el Mirror, el conductor perdió el control durante una curva y terminó golpeándose con diversos elementos en el camino.

Si bien no fue tan aparatoso, el golpe sí ocasionó daños ostensibles en la parte delantera de la máquina, donde el capó quedó levantado y la luz delantera izquierda quedó completamente inútil.

El hecho se viralizó luego de que la policía local reportara el accidente en Twitter, compartiendo imágenes de cómo quedó el Ferrari. Al mismo tiempo, se aclaró que el propietario no sufrió ninguna herida.

En tanto, se consignó que el auto no estaba completamente nuevo, ya que fue adquirido por dos personas anteriormente, aunque ninguno de ellos colisionó de esta manera.

Derby. 1st April. Driver bought a Ferrari this morning and crashed it after driving it less than 2 miles. No injuries. #DriveToArrive pic.twitter.com/X4IMuflPa5

— Derbyshire Roads Policing Unit (@DerbyshireRPU) April 1, 2022