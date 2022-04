Hombre denuncia que quieren matarlo por tener éxito con las mujeres: “Me tienen celos”

Una curiosa denuncia realizó una persona radicada en la localidad de San Vicente, Argentina, luego de afirmar que varias personas quieren matarlo por un particular motivo.

En específico, Elías De Souza relató el fin de semana pasado que personas “conocidas” desean acabar con su vida por, según él, ser atractivo para el sexo femenino y tener suerte con las mujeres.

En declaraciones a Canal 5 de San Vicente, recogidas por Telefe, el apodado como “Fideozinho” dijo que “soy una persona trabajadora. Soy humilde. Veo una chica o una señora y no soy un maleducado, un atrevido o un abusador”.

“Las chicas saben que trabajo, que soy honesto, que en casa soy siempre ando en un ‘shortcito’ limpito. Ando bien con todo el pueblo. La gente se respeta y la gente me quiere. Me da trabajo. Ellos me tienen envidia por esto”, agregó.

De Souza señaló que un grupo de desconocidos lo está siguiendo por cualquier parte por donde camina y que incluso hay policías involucrados.

“Había una oficial que dijo que me quería, y ellos me tienen celos. Después tengo otras que me aman a mí. Y los tipos me tienen celos, pero la suerte me la dio Dios, es así”, añadió el hostigado denunciante.

Finalmente, “Fideozinho” recalcó que fue a la Comisaría para dar a conocer su caso, pero que los oficiales no quisieron tomarle la denuncia, motivo por el que optó por dar a conocer públicamente la situación.