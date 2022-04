“Fue un milagro”: Hombre recibió un disparo de un ladrón y una moneda le salvó la vida

Un impactante hecho ocurrió en Argentina, donde un hombre se salvó de milagro tras ser asaltado por un sujeto desconocido.

Según consigna Telefe, el suceso se produjo el pasado viernes en Córdoba, cuando durante el mediodía Franco Rodríguez repartía fiambres de un local de barrio.

En ese instante, fue interceptado por un delincuente. “Estaba caminando al negocio y lo veo acercándose y sacando algo del bolsillo, así que instintivamente traté de agarrarlo”, dijo en declaraciones televisivas.

Frente a esto, el antisocial le disparó y huyó, sin embargo, el hombre se salvó de milagro gracias a una moneda de dos pesos que llevaba consigo.

Esto, porque la bala rozó primero en la misma, dividiéndola en dos partes, y después entró a su pierna, evitando tocar la arteria femoral por apenas unos centímetros.

De acuerdo a su relato, el proyectil “traspasó la billetera de cuero y al otro día me di cuenta que había pegado en la moneda y la dobló, eso fue lo que desvió la bala”.

“Le doy gracias a Dios por haber protegido mi vida”, sostuvo Rodríguez, quien indicó que “mi hijo me dijo ‘mirá si me quedaba sin papi’ y ahí todo me cayó. Realmente le agradezco a Dios, porque fue un milagro y hoy lo puedo estar contando”.