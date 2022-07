Hombre está embarazado de mellizos en Argentina: “No va en contra de mi masculinidad”

Un increíble caso se dio a conocer en Argentina, donde un hombre está embarazado de 33 semanas.

Se trata de Ian Alejandro Rubey, de 31 años, un varón trans que soñaba con gestar a sus hijos, tenerlos por parto vaginal y amamantarlos.

Según consigna Infobae, en la década de los noventa Ian crecía como una niña cuando se dio cuenta que sentía atracción por las mujeres.

El licenciado en Ciencias Biológicas recuerda también haber sentido un malestar en el cuerpo, por lo que a los 27 años se dio cuenta que el tema no era su orientación sexual, sino más bien que no era una mujer lesbiana sino un joven trans.

Una vez identificada su identidad de género, comenzó su transición, inyectándose testosterona cada tres meses. Así había logrado, entre otras cosas, engrosar su tono de voz, que le creciera la barba y poner en pausa la menstruación.

Sin embargo, todo cambió cuando comenzó a tener el deseo de formar una familia. Al principio, reconoce que “no se me ocurría pensar en gestar, porque lo asociaba con la idea de ser mujer. Yo estaba intentando apropiarme de mi identidad masculina y hacerla parte total y absoluta de mi vida. No me cuadraba ni por casualidad que se podía ser hombre y estar embarazado, al contrario, sentía que iba a ir en desmedro de mi masculinidad”.

Finalmente, en noviembre de 2021 decidió suspender la inyección de testosterona, en cuatro meses recuperó su ciclo menstrual y se hizo un tratamiento con esperma donado que funcionó al primer intento.

Ahora se encuentra en la dulce espera de Manuel y Yanay Almendra, los mellizos que están a días de nacer, y según dice, nada de lo que está pasando atenta contra su masculinidad.

“Estar embarazado no va en contra de mi masculinidad, ni siquiera con esta panza de ocho meses”, señala, añadiendo que tiene pensado amamantar a sus guaguas “al menos por un tiempo, hasta que necesite volver a recuperar mi cuerpo”.