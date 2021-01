Steven Amos, un activista ecológico que limpiaba una playa en la isla de Panasesa, en Papúa Nueva Guinea, encontró una botella que estuvo flotando en el mar y que contenía una carta. Tras leerla se las arregló para encontrar a su autora, a quien terminó conociendo por videollamada.

De acuerdo a lo publicado por The Guardian, la botella fue arrojada al océano el 8 de enero de 2019 desde un barco por Niki Nie, una adolescente estadounidense que viajaba con su familia, mientras navegaba entre Vanuatu y las Islas Marshall.

El mismo medio reveló que la misiva decía: “Supongo que, si estás leyendo esto, significa que esta botella ha sobrevivido durante su largo viaje y ha logrado llegar con seguridad a tus manos. ¡Espero que te encuentres bien! Tengo mucha curiosidad por saber adónde llegó esta botella y cuánto tiempo tardó en hacerlo”.

Steven aseguró por su parte que “cuando leí la carta, hice todo lo posible para ponerme en contacto con la señorita Nie y pude hacerlo con la ayuda de mi colega. Yo estaba tan emocionado que no podía dormir cuando me dijeron que me encontraría con ella a través de Zoom”.

La joven, en tanto, señaló que jamás pensó que el mensaje viajaría 2.500 kilómetros desde su lugar de lanzamiento y menos que terminaría conociendo al receptor. “Solo quería dejar un pedacito, un recuerdo flotando alrededor del océano en el que pasamos tanto tiempo”, indicó.

Durante el encuentro vía Zoom Amos dejó invitada a la adolescente para que vaya a visitar las islas cuando finalicen las restricciones internacionales por la pandemia de COVID-19.