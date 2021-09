Una insólita situación dio lugar en Filadelfia, EE.UU. luego de que un hombre fuese captado nadando y tirándose clavados en las calles inundadas de dicha ciudad, tras el paso del Huracán Ida.

En las imágenes que se convirtieron rápidamente en viral en redes sociales, se ve cómo el hombre escaló una valla de contención de la calle 22 del barrio de Center City y realizó una elaborada voltereta hacia atrás, cayendo de pie sobre el agua.

Sin embargo, no fue el único, ya que otro habitante de la ciudad fue visto navegando por las aguas en un flotador mientras bebía cerveza.

Ayooooo Center City a playground right now 🤣😂🤦🏾 pic.twitter.com/gIIKyxQwSn

A midday float on the highway, as you do. Gotta love Philly. #HurricaneIda pic.twitter.com/nFO3Tde2nA

— Kylie Cooper (@kylieacooper) September 2, 2021