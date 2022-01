Un hombre golpeó a su novia en Newcastle, Inglaterra, luego de que ella le dijera que su ex novio era más atractivo que el futbolista del Manchester United Cristiano Ronaldo.

Según reportaron medios locales, Ross Flynn la agredió de manera irracional ocasionándole múltiples fracturas en la mandíbula y diversas partes del cuerpo, todo en el contexto de una fiesta.

La fiscalía local detalló que el repudiable hecho ocurrió a mediados de junio del 2021 en el inicio de la temporada de verano en Europa, aunque el ataque del sujeto se conoció recién a inicios de esta semana, siendo masificado el caso por las redes sociales.

En dicho contexto, Flynn le preguntó a su pareja si era más atractivo Ronaldo o su otrora pareja, quien se había quitado la vida pocos meses antes. La víctima respondió que no sentía demasiada empatía física por el portugués y esto terminó ofuscando al sujeto.

El fiscal a cargo de la investigación, Omar Ahmad, detalló que la relación inició tres meses antes y que vivían juntos, aunque aclaró que ella siempre describió que el hombre era “extremadamente controlador” y que “siempre estaba enojado”.

En el juicio, el acusado reconoció los hechos y reveló que fue el comentario acerca de la ex pareja y del ex Real Madrid el que no le pareció correcto. Además, se indicó que posee condenas anteriores por otros hechos de violencia.

Pese a esto, escribió una carta en la que se mostró arrepentido y pidió al Tribunal que se le deje salir bajo fianza, lo que finalmente fue aceptado por el juez.