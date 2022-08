Hombre muere al caer del Borde Norte del Gran Cañón en EE.UU.

Un hombre de 44 años de edad perdió la vida al caer del Borde Norte del parque nacional del Gran Cañón, en Estados Unidos.

De acuerdo con El Nuevo Herald, las autoridades del parque informaron a través de un comunicado la jornada de este sábado que su cuerpo fue recuperado.

Los guardabosques encontraron su cadáver a 61 metros debajo del borde, cerca del sendero Bright Angel Point del parque.

El sujeto habría salido del camino autorizado durante la tarde del pasado viernes y fue entonces que resbaló accidentalmente por el borde.

De momento, se desconoce su identidad, mientras el Servicio de Parques Nacionales y la oficina del médico forense del Condado Coconino investigan en detalle el incidente.

Grand Canyon National Park News Release: Saturday, August 27, 2022: Park Rangers recover body below Bright Angel Point on the North Rim > https://t.co/SmE0VMEKE9 #Arizona #GrandCanyon NPS Photo/B. Derr pic.twitter.com/VrtoYV6mxV

— Grand Canyon NPS (@GrandCanyonNPS) August 27, 2022