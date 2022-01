Una insólita y preocupante acción quedó registrada en una estación del metro de Bélgica, donde una mujer fue empujada a las vías por un sujeto que, en una primera instancia, se dio a la fuga. Ella se salvó por cosa de segundos.

Todo quedó registrado en las imágenes de la cámara de seguridad de la estación Rogier, en la capital de Bruselas, cuando a las 19:45 horas del pasado viernes 15 de enero un hombre empuja, sin razón aparente, a la mujer, según reportó el medio The Brussels Times.

En el video se puede ver a un hombre empujando fuertemente a una mujer a las vías segundos antes de que el metro llegara a la estación, pero gracias a la ayuda del resto de las personas que se encontraban en el lugar logró salir de la vías.

“El conductor reaccionó muy bien, pero está muy conmocionado, al igual que la víctima”, dijo Guy Sablon, portavoz de STIB (compañía de transporte público de Bruselas), al medio anteriormente citado.

Por otro lado, de acuerdo a los informes, el conductor del metro logró frenar a tiempo rápidamente luego de ver a la mujer en las vías utilizando el freno de emergencia. Luego, ambos fueron llevados al hospital y el sujeto fue arrestado por tentativa de homicidio e interrogado por un juez.

Tentative de meurtre dans la station de métros Rogier à Bruxelles, ce vendredi, peu après 19 h 40.

Le conducteur de la Stib est heureusement parvenu à effectuer un freinage d’urgence et il a ainsi pu éviter le pire in extremis.https://t.co/R9Vp6poSE0 via @sudinfo_be pic.twitter.com/4tIwpbGgrT

— Infos Bruxelles🇧🇪 (@Bruxelles_City) January 14, 2022