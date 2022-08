“Lo afortunada que soy”: Hombre murió antes de retirar anillo de compromiso, pero joyería lo envió a la novia

Una dramática historia es la que se ha difundido los últimos días, luego de que un hombre falleciera a los pocos días de haberle propuesto matrimonio a su novia.

Se trata de Alejandro y Samantha, residentes en Venezuela, que se comprometieron tras años de relación. De hecho, la joven estaba esperando un bebé y él iba a retirar un anillo de compromiso para su futura esposa cuando ocurrió el deceso.

A través de su cuenta de Twitter, la propia protagonista entregó detalles del suceso que se ha viralizado en las redes sociales, revelando que cuando pidió su mano “Ale se arrodilló frente a mí con un anillo de papel y me pidió casarme con él”.

“Cuando terminó (me dijo): ‘Estamos casados, el día que me pase algo voy a jalarte los pies por las noches para que nunca me olvides“, posteó el 16 de abril de este año.

Dios tiene preparada las cosas para nosotros. 2 días antes de la partida de Ale, se arrodilló frente a mí con un anillo de papel y me pidió casarme con el, cuando termino dijo“estamos casados,el día que me pase algo voy a jalarte los pies por las noches para que nunca me olvides” — samantha🌴 (@Samanthaaeh) April 16, 2022

Joyería buscó a la novia

Enterados del fatídico caso, la joyería en la que Alejandro compró el anillo se dedicó a buscar intensamente a Samantha para entregarle lo que le correspondía, lo que finalmente pudieron hacer la semana pasada.

Así lo reveló la propia protagonista en la misma red social, compartiendo una carta en la que la tienda le confirma que el producto estaba totalmente pagado, además de mostrarlo en su dedo anular de la mano izquierda.

“Después de tres meses de que me intentara contactar una joyería. Ayer (11 de agosto) lograron hacerlo y pudieron hacerme llegar una encomienda. Cuando la recibí, me di cuenta de lo afortunada que soy”, comentó.