De todas las imágenes que se compartieron del asalto al Capitolio en Washington D.C., hay una figura que se viralizó rápidamente: un hombre adulto vestido con pieles y cuernos de animal posando a torso desnudo frente a las cámaras y liderando el motín con bandera de EE.UU. en mano.

A muchos les llamó la atención el atuendo escogido por el sujeto, quien se paseó por el recinto junto a decenas de otras personas, tomando fotos del interior y entrando a las salas de los legisladores y sus oficinas personales.

El sujeto no es un desconocido ni uno más de los que irrumpieron en el recinto durante el miércoles. Se trata de Jake Angeli, quien en redes sociales es un conocido y activo promotor de una de las teorías conspirativas más extendidas por parte de los fanáticos del actual presidente Donald Trump.

Angeli, de 30 años, es conocido como “The Q Guy” o “The Q-Shaman”. ¿Y a qué viene la “Q”? Justamente del nombre de la conspiración de la que es parte: QAnon, un grupo de ultraderecha que apoya al mandatario y asegura que existe un movimiento que atenta contra él, ya que está liberando una supuesta guerra contra una élite de pedófilos.

QAnon tiene una gran presencia en redes sociales y foros de Internet, donde nació esta conspiración. Pero nos e queda en el terreno virtual, también han realizado manifestaciones y es habitual ver banderas y poleras asociadas a esto en manifestaciones en reuniones pro Trump.

Y quien aún crea que los seguidores de esta conspiración son un grupo de exaltados escondidos bajo sobrenombres en redes sociales, está equivocado. Marjorie Taylor Greene, una empresaria republicana conocida por defender QAnon públicamente, fue electa para la Cámara de Representantes.

The Q Shaman was singing 'We're Not Gonna Take It' and people were loving it. pic.twitter.com/1gHymPW1nX

— Italien Feeld 🕳 (@julianfeeld) July 31, 2020