Un verdadero acto de amor fue el que quiso realizar un profesor mexicano a su suegra, quien estaba delicada de salud y decidió donarle un riñón con el objetivo de que pudiera mejorarse.

Sin embargo, si bien la situación sanitaria resultó de manera adecuada, no todo salió como lo esperaba el protagonista de la historia, Uziel Martínez, docente que dio a conocer cómo finalizó su relación.

El joven detalló a través de un video subido a TikTok que su pareja lo abandonó solamente semanas después de realizar el noble gesto con la madre de ella, situación que lo tenía muy afectado emocionalmente.

Por si fuera poco, Uziel se enteró que su ex novia se casó solamente un mes después de terminar la relación, ya que aparentemente mantenía una relación paralela.

Fue entonces que la primera publicación en la que informó el hecho se viralizó rápidamente, alcanzando casi 2,5 millones de likes y siendo compartida más de 48 mil veces.



En un segundo video, el afectado relató que “ya estoy bien emocionalmente, creo que ella también. No tengo nada en contra de ella y estamos en buenos términos. No somos amigos, pero tampoco nos odiamos”.

“Yo sólo lo hice por subir un TikTok, no creí que se fuera a salir de control. Sigo adelante y mi vida sigue normal. Ahora no tengo ningún problema y espero no tenerlos más adelante”, comentó el donante, quien ya superó los 47 mil seguidores en la mencionada red social.