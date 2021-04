(CNN) – Imágenes espeluznantes publicadas este lunes muestran el momento en que un empleado de un ferrocarril indio se apresuró a salvar la vida de un niño que se había caído a las vías.

El video de CCTV, publicado en Twitter por el Ministerio de Ferrocarriles de la India, captura a un trabajador de la estación de Vangani en Mumbai corriendo para rescatar a un niño mientras un tren venía a toda velocidad hacia ellos.

El trabajador subió al niño al andén solo segundos antes de que el tren llegara a la estación.

El ministerio, mediante su publicación, elogió al empleado Mayur Shelkhe como un “buen samaritano”.

“Saludamos su valentía ejemplar y su máxima devoción al deber”, agregaron en el tuit junto a un video en el que es recibido con aplausos en la central de ferrocarriles de Mumbai, catalogándolo como un “héroe de la vida real”.

A Good Samaritan:

At Vangani station of Central Railway, Pointsman Mr. Mayur Shelkhe saved the life of a child just in the nick of the time. He risked his life to save the life of the child.

We salute his exemplary courage & utmost devotion to the duty. pic.twitter.com/V6QrxFIIY0

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) April 19, 2021