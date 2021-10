Una gran pelea se desató en una iglesia en Estados Unidos, en donde un sacerdote increpó a un feligrés por no usar mascarilla. Esta situación molestó al hombre, quien subió hasta el altar y se enfrentó a golpes con los asistentes del encuentro religioso.

Todo esto ocurrió en el templo católico St Frances Cabrini de Lakewood, ubicado en Washington. Ahí, el sacerdote Paul Brunet le reclamó al hombre por no usar cubrebocas e indicó que “estaba ingresando de forma ilegal a la iglesia”.

Al escuchar estas palabras en su contra, el hombre se acercó hasta el altar y reclamó a Brunet. Según le señaló, todo lo que él estaba diciendo era falso y sólo estaba haciendo valer su derecho.

La respuesta del hombre fue dada mientras se acercaba al presbítero, quien escuchaba esto mientras se encontraba sentado. Pero cuando el sujeto se acercó de manera amenazante, quienes participaban de la misa decidieron ir para alejarlo y calmar la situación.

En un principio fueron siete los hombres que se acercaron para controlarlo, aunque pronto fueron más los que se sumaron a la misión. La situación escaló a las agresiones físicas, lo que fue captado en videos difundidos en redes sociales.

Al ver todo esto, Paul Brunet solicitó que se llamara al número de emergencias de aquel país mientras el sujeto era sacado a la fuerza de la iglesia. Poco tiempo después de eso fue detenido, aunque se le dejó en libertad tras el pago de una fianza.

Pero al momento de ser detenido se constató que el sujeto tenía una orden con la que se le impedía la entrada al templo. Esta se le dio por protagonizar un hecho similar con anterioridad, pues había amenazado a un sacerdote y al personal de la escuela en donde asistía su hijo.

En una carta enviada a un medio de comunicación local, Paul Brunet expresó: “La parroquia y la escuela están trabajando en estrecha colaboración con el departamento de policía de Lakewood, el fiscal de la ciudad de Lakewood y la seguridad privada para mantener precauciones de seguridad adicionales“.

Father declined to forgive those who trespassed against him pic.twitter.com/Bj55SpHU8v

— 𝘽𝙧𝙮𝙖𝙣 𝙋𝙖𝙨𝙨𝙞𝙛𝙞𝙪𝙢𝙚 (@BryanPassifiume) October 25, 2021