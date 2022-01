Un hombre irlandés insiste que no sabía que su tío estaba fallecido cuando lo llevó hasta una oficina de correo para que cobrara su pensión.

Según The Mirror, Declan Haughney (40) llevó a su tío, Peadar Doyle (66), a cobrar su pensión con la ayuda de otro hombre el pasado viernes y afirmó que “no sabía que estaba muerto”.

Ahora, el hombre declaró que en el barrio es tildado de “asesino” luego de que se conoció la historia y reclama que “no es un imbécil” tras ser acusado de querer robarle el dinero de la pensión a su tío porque, al parecer, antes había hecho lo mismo con el de su tía.

Lee también: “No podía creerlo”: Mujer revisó su correo no deseado y se enteró que ganó millonario premio de lotería

“¿Por qué querría robarle a mi tío? Tengo 40 años, sí, no soy un niño, no soy un chico joven. No soy un idiota para entrar en Hoseys (oficina del correo) con un hombre muerto y cobrar su dinero”, comentó Haughney.

El hombre insiste en que la acusación se debe a que durante un tiempo tuvo problemas con las drogas y a que pasó dos años en la cárcel. “Por eso lo están diciendo, por eso todo esto está surgiendo ahora, porque lo hice antes”, indicó, aunque recalcó que dejó las malas prácticas.

Sin embargo, Haughney también confesó que cree que su tío estaba muerto antes de que llegara a la oficina para cobrar el dinero de la pensión. Es más, piensa que pudo haber fallecido cuando él, junto a otro hombre que lo ayudó, pasaron debajo de un puente que quedaba cerca de la casa.

Lee también: “Practica el poliamor”: Mujer humilla a su ex pareja con lienzo y se hace amiga de la amante

Luego, al llegar a la oficia de correo, ambos hombres apoyaron a Doyle en el mostrador, momento en el que se llamó a la policía.

Por su parte, los oficiales creen que el hombre pudo haber muerto cerca de tres horas antes de ser sacado de la casa.