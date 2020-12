Danny Wakefield, un hombre transgénero de 38 años que vive Seattle, Estados Unidos, dio a luz el pasado 28 de noviembre a su primer bebé, a quien nombró Wilder Lea.

A través de su cuenta de Instagram, Danny dio a conocer todo el proceso de su embarazo, el que fue seguido atentamente por sus más de 47 mil seguidores. “Nunca me he sentido más poderoso y orgulloso en toda mi vida”, afirmó.

La tarea no fue para nada sencilla, ya que el trabajo parto, que fue bajo el agua, duró más de 10 horas.

Además, Danny relató que el momento más intenso fue cuando no sentía a Wilder respirar luego de haber salido de su vientre, y que sintió una gran emoción al notar que el bebé finalmente comenzó a inhalar. “Las palabras no pueden describir el alivio que sentí en ese momento, o el amor que me llenó”, contó.

Pese a que en sus publicaciones Danny se refiere a Wilder como “ella”, dejó en claro que respetará la decisión que a futuro tome su hija en relación a su género.

“Tengan en cuenta que mi uso de los pronombres anteriores son los asociados con el sexo asignado a Wilder al nacer, pero la identidad de género de Wilder aún no se ha descubierto. Utilicen pronombres genéricos cuando se refieran a Wilder, hasta que Wilder elija el suyo”, apuntó.