Paul Richard Alexander es un hombre de 75 años que ha pasado casi toda su vida afectado por una grave enfermedad: la poliomielitis.

De acuerdo al portal, Dallas News, el hombre fue diagnosticado con la enfermedad en 1952, cuando solo tenía 6 años, perdiendo la movilidad de su cuerpo desde el cuello para abajo. La poliomielitis afecta los nervios, en especifico a las células nerviosas de la médula espinal y puede llevar a la parálisis total o parcial.

Ya que por esos años no existía una vacuna, Alexander utiliza un “pulmón de acero”, una máquina que cubre todo su cuerpo y que le permite respirar. “A veces me siento solo, deprimido o infeliz, a veces me siento así, como todo en el mundo. Pero esta máquina me ayuda a superarlo”, expresó al mencionado sitio.

Este aparato ejerce presión sobre el tórax para obligarlo a hacer un movimiento de inspiración y expiración, simulando una respiración normal.

A pesar de su condición, eso no ha sido un impedimento para desarrollarse de manera “normal”. Aunque pasa sus días inmovilizado, el hombre logró estudiar Derecho en la Universidad de Texas (Austin, Estados Unidos) y tiene su propia firma de abogados.

Actualmente, vive al cuidado de una enfermera, ya que sus padres fallecieron hace algún tiempo. Gracias a su cuidadora, Paul puede comer, lavarse la cara, cepillarse los dientes y hasta afeitarse.

“Eran almas extraordinarias. Mágicas. Simplemente me amaban. Siempre dijeron: ‘Puedes hacer cualquier cosa’. Y yo lo creí”, expresó Paul sobre sus padres.