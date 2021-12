Un insólito hecho ocurrió en México, donde un hombre apareció caminando en medio de su funeral.

Se trata de Laurencio Armendáriz, de 62 años, quien fue declarado muerto por su propia familia pese a estar vivo.

El hombre se ausentó de su casa por varios días, e incluso dejó de responder llamadas, por lo que sus familiares creyeron que había muerto.

Convencidos que tras su desaparición había fallecido, su familia incluso le realizó un funeral con ataúd.

Sin embargo, al regresar a su hogar, causó la sorpresa de todos los presentes al “volver de entre los muertos”.

“Me sepultaron y mire, aquí ando caminando. Me da coraje cómo las autoridades hayan cometido este error tan grave, pero en ocasiones me da risa, ya que la gente me mira asombrada, luego de haberme dado el último adiós en el panteón municipal”, expresó el hombre al darse cuenta de lo sucedido, de acuerdo a El Diario de Juárez.

Pero eso no es todo, porque la familia tuvo que pedir ayuda económico para costear los gastos de la ceremonia fúnebre.