“No estoy volando, estoy cayendo con estilo”: Hombre volador tuvo accidentado aterrizaje en show de la Fórmula 1

El “hombre volador”, uno de los animadores del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, se dio un fuerte golpe contra el asfalto luego de su aterrizaje y debió abandonar la pista con visibles gestos de dolor en la pierna.

Las previas de la Fórmula 1 suelen estar llenas de atracciones para los espectadores, quienes llegan con mucha anticipación para disfrutar de shows de luces, aviones hidroeléctricos y una serie de exhibiciones.

En el GP de Austria en particular, los espectadores disfrutaron de acrobacias aéreas a cargo de hombres voladores. Sin embargo, lo que parecía un show para pasar el rato, acabó en un accidente que asustó a varios en el Red Bull Ring de Spielberg.

La transmisión del evento capturó el instante en que el piloto estaba a punto de aterrizar, pero en un momento sintió un desperfecto en el propulsor de su brazo izquierdo, lo que hizo que perdiera el control.

A pesar de la aparatosa caída y el susto que provocó entre los espectadores, el piloto pudo ponerse de pie y abandonar la zona por sus propios medios, aunque con gestos de dolor en su pierna.

La cuenta de Twitter de la Fórmula 1 se tomó este percance con humor y en la repetición comentaron: “Nos alegra ver que el piloto del jet-pack también está de buen humor”, acompañado de una cara feliz.

Oscar Piastri nailing ‘The Office’ camera look after this jet-pack mishap! 😂

Glad to see the jet-pack flier in good spirits after too 😊#AustrianGP #F1 @OscarPiastri @McLarenF1 pic.twitter.com/AUwS04whpd

— Formula 1 (@F1) July 2, 2023