En Estados Unidos, específicamente en Nueva York, ocho hombres decidieron convertir a sus mascotas caninas en cazadores de ratones. “Son criados para este trabajo. Están hechos para esto. Viven para esto”, explicó Richard Reynolds (77), organizador del grupo, a The Straits Times.

No es novedad que la ciudad de Nueva York tiene una gran población y no solamente de personas. Las autoridades tratan de controlar la plaga de ratas, pero las operaciones no han dado éxito.

Reynolds estaba en un parque de Nueva Jersey en los ’90 cuando sus perros empezaron a matar ratas durante un show de talentos caninos. Tras eso, un empleado del parque le preguntó si podía seguir asistiendo al lugar con su mascota para cazar a las ratas y así comenzó su afición.

En el marco de la pandemia del COVID-19, los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) alertaron de “una conducta inusual o agresiva” de las ratas tras el cierre de restaurantes y oficinas (sus fuentes de alimentos).

En ese momento, Reynolds organizó el grupo para continuar con la labor que comenzaron hace más de 20 años: cazar ratones junto a sus perros.

Los expertos no recomiendan esta práctica dado que los perros pueden adquirir leptospirosis, una enfermedad zoonótica bacteriana que se transmite por la orina de animales infectados.