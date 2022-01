Un hombre en Estados Unidos que necesita un trasplante de corazón para poder seguir con vida acaba de recibir un tratamiento alternativo luego de que el hospital donde se atiende le negara la operación por no estar vacunado contra el COVID-19.

DJ Ferguson (31) es padre de dos hijos y fue diagnosticado con arritmia hace cuatro años. Recientemente debió ser ingresado al Hospital Brigham and Women’s, en la ciudad de Boston, luego de sufrir una insuficiencia cardíaca, contaron sus padres a ABC News.

Sin embargo, de acuerdo al relato de sus papás, cuando el personal médico revisó su historial médico se percataron que no estaba vacunado contra el coronavirus y desde el recinto le informaron que no sería viable el trasplante.

Sus padres, Tracey y David Ferguson, insisten en que su hijo no es antivacuna, solo que estaría preocupado por lo que la inoculación causaría en su corazón.

“No es un antivacunas. Tiene todas sus vacunas y es un paciente informado que está preocupado por su crisis cardíaca actual”, explicó su madre.

Por su parte, desde el recinto de salud explicaron a la cadena estadounidense que es más probable que el corazón se inflame al contraer el virus que vacunándose y que en ese hospital es un requisito para que las personas puedan optar a un trasplante debido a que “crean la mejor oportunidad para una operación exitosa y optimizan la supervivencia del paciente después de la operación, dado que su sistema inmunitario está drásticamente suprimido”.

Se sometió a otra operación

Luego de que se le negara el trasplante, Ferguson fue operado a corazón abierto para recibir una bomba cardíaca mecánica, algo que lo debería mantener con vida otros cinco años.

Sin embargo, sus padres confesaron sentirse preocupados porque “en el futuro previsible, no podrá ducharse, no podrá nadar. No podrá tener una vida”, comentó David.

Según reportaron varios medios estadounidenses, como CBS, anteriormente el padre de DJ había comentado que su hijo no quería vacunarse porque “va un poco en contra de sus principios básicos: él no cree en eso”.