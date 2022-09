Casi salió volando: Meteorólogo vivió momentos de terror transmitiendo en vivo llegada del huracán Ian

El huracán Ian ya ha causado diferentes problemas en Florida, Estados Unidos, donde sus habitantes se han visto en la obligación de resguardarse ante el evento meteorológico categoría 4 que azota la zona de Fort Myers.

Fue en ese contexto que un meteorólogo y reportero de Weather Channel llamado Jim Cantore, salió a la calle para transmitir en vivo el huracán que ha alcanzado los 155 mph, es decir unos 249 kilómetros por hora, de acuerdo a Deadline.

Según lo que se puede ver en las imágenes difundidas, Cantore debió, literalmente, luchar contra el fuerte viento y agua que corría a su alrededor, mientras intentaba contar lo que estaba pasando afuera.

Durante su reporte, fue sorprendido por una rama de un árbol que lo golpeó directamente y lo botó al suelo, debiendo afirmarse para volver a levantarse y así poder caminar hacia un letrero que estaba a su lado, el cual evidencia el fuerte viento.

Jim Cantore literally hit by a flying tree branch during a live report. Please get this man off the street. pic.twitter.com/D6UOizGArc — Scott Gustin (@ScottGustin) September 28, 2022

#Ian is a marathon, not a sprint.@JimCantore and @StephanieAbrams show you the latest as this hurricane nears landfall: pic.twitter.com/YeSpGmybXh — The Weather Channel (@weatherchannel) September 28, 2022

En otro registro, en el que aparece en un lugar donde se refugió, el meteorólogo señaló que “hemos venido aquí para protegernos del oleaje… y donde estábamos antes, parece que hay tres o cuatro pies de agua”.

“Este es uno de los peores huracanes en los que he estado. Puede ser el peor en términos de cubrir más de 25 años y 90 tormentas”, agregó durante el despacho.