A más de una semana del derrumbe de un edificio en la localidad costera de Surfside, en Miami, los equipos de emergencia han continuado con las labores de remoción de escombros para dar con el paradero de las decenas de desaparecidos tras el incidente.

Uno de ellos correspondía al chileno Claudio Bonnefoy, quien vivía junto a su esposa en la infraestructura siniestrada, y era primo hermano del general Alberto Bachelet, el padre de la expresidenta Michelle Bachelet.

Durante la tarde de este viernes, la policía de Miami confirmó que se identificaron otras cuatro víctimas de la emergencia, quienes “trágica e inesperadamente perdieron sus vidas en el colapso del edificio Surfside”.

“Por favor mantengan a las familias y seres queridos en sus plegarias”, indicaron las autoridades junto a una imagen que plasma el nombre de Claudio Bonnefoy y su esposa Maria Obias-Bonnefoy dentro de los recientes identificados.

#UPDATE 43: We have identified four additional victims who tragically and unexpectedly lost their lives in the Surfside building collapse, including the daughter of one of the first responders.

Please keep their families and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/gaUixR3iJf

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) July 3, 2021