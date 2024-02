Impactantes registros de accidente aéreo: Avioneta chocó contra casas rodantes en Florida y provocó incendio

La noche del jueves se registró un fatal accidente aéreo luego de que una avioneta se estrellara contra un estacionamiento de casas rodantes en la ciudad de Florida, en Estados Unidos.

En los registros capturados por el equipo de bomberos de Clearwaters se muestra el gran incendio que ocasionado por el choque del avión. Inclusive, al lado de las llamas se puede ver los restos de la avioneta sobre una de las casas del lugar.

En otro de los momentos grabados, es posible observar cómo los bomberos intentaban apagar el fuego que rodeaba y amenazaba la zona residencial.

De acuerdo con las declaraciones del jefe de Bomberos, Scott Ehlers, aún no se sabía con exactitud cuántas personas murieron tras el impacto.

“Puedo confirmar que hay varios muertos, tanto tripulantes del avión como personas que estaban en la casa rodante”, explicó la autoridad. Sin embargo, horas después se dio a conocer que el accidente cobró la vida de tres personas.

Chief Ehlers updates the media and confirms there are multiple fatalities from the plane crash this evening. pic.twitter.com/ujxzx7Io9g — Clearwater Fire & Rescue Department (@clearwaterfire) February 2, 2024

Las causas del choque de la avioneta en Estados Unidos

Según información revelada por Ehlers, el piloto de la avioneta estrellada había informado al momento de despegar que la máquina estaba presentando una emergencia. Luego de la llamada, la avioneta se salió del radar.

Si bien aún continúan las investigaciones para definir el origen de la falla, el piloto de la nave habría asegurado que la avioneta presentaba problemas en el motor.

We’re on scene of a small plane crash at a mobile home park south of Clearwater Mall. Multiple mobile homes have caught fire. Firefighters from multiple jurisdictions are on scene. pic.twitter.com/1vBLnTnY8R — Clearwater Fire & Rescue Department (@clearwaterfire) February 2, 2024

Not looking good, in a mobile home park pic.twitter.com/btMlOdxZ5i — 𝘿𝙤𝙣𝙣𝙮 𝕍𝕚𝕔𝕖 (@DonnyVice) February 2, 2024

Síguenos en