Mujer de 23 años fingía ser adolescente: La arrestaron por abuso sexual de niños en EE.UU.

Impacto causó el arresto de una mujer acusada de fingir ser adolescente para abusar sexualmente de un menor de edad en Estados Unidos, ya que esta no es la primera vez: En 2023 había sido detenida por el mismo delito en Florida.

Se trata de Alyssa Ann Zinger, de 23 años actualmente, quien fue nuevamente arrestada en Tampa el pasado jueves por cargos que se relacionan con cuatro víctimas juveniles, consignó Tampa Bay Times.

Zinger fue arrestada de nuevo por dos cargos por actos libidinosos, dos por molestias lascivas a una víctima entre los 12 y 15 años, además de posesión y transmisión de pornografía infantil por dispositivo electrónico y acoso cibernético sexual.

Así, se eleva a un total de cinco los casos en contra de la mujer, según indicó Erin Maloney, portavoz de la Fiscalía del Estado de Hillsborough.

Por su parte, un portavoz del Departamento de Policía de Tampa, quien está investigando el caso, indicó que la mujer fue arrestada luego de que se identificaron más posibles víctimas, pero no entregó más detalles.

Por ahora, los fiscales buscan que Zinger se mantenga en prisión hasta que su caso sea resulto, mientras que el lunes está programada una audiencia sobre una moción de prisión preventiva, indicó el citado medio.

El 24 de noviembre de 2023, la mujer fue arrestada por sus actos, pero quedó en libertad después de pagar una fianza de 52.500 dólares.

Según se dio a conocer en la orden de registro, Zinger contactó a un niño a través de la aplicación de Snapchat, haciendose pasar por una estudiante y tuvo una relación sexual con la víctima que tenía entre 12 y 15 años.

