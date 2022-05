Incendio de avioneta en Miami Beach dejó una víctima mortal: “Era un veterano controlador aéreo”

(EFE) – La persona que falleció el sábado 14 de mayo al estrellarse una avioneta en Miami Beach, Florida, Estados Unidos, era “un veterano” controlador aéreo quien viajaba a bordo del Cessna 172 monomotor, que se precipitó sobre el puente Haulover Inlet por causas aún sin aclarar, informó la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo (NATCA).

En un comunicado, NATCA, una organización sindical y de seguridad de la aviación en los Estados Unidos, identificó al fallecido como Narciso Torres, “veterano controlador de la Torre de Control de Tránsito del Aeropuerto de Miami (ATCT, MIA)”.

“Al igual que tantos miles de nuestros miembros, Narciso tenía un amor tan profundo por todo lo relacionado con la aviación y por volar, como lo demuestra este vuelo en un hermoso día en el sur de Florida donde estaba haciendo lo que amaba. Esta pérdida duele profundamente. Narciso nunca será olvidado”, señaló Rich Santa, presidente de NATCA.

Medios locales señalaron que, junto a Torres, viajaban otras dos personas que aún no han sido identificadas por las autoridades.

De acuerdo con datos suministrados en las últimas horas por el Miami Herald, el avión pertenece a dos pilotos locales, Adam Cartwright, de Homestead, y William Shaw, de Miami, aunque ninguno de ellos iba a bordo de la nave en el momento del siniestro.

El aparatoso accidente –que sorprendió a varios conductores en el Haulover Inlet Bridge, un puente ubicado al norte de Miami Beach, entre el canal intracostero y el Océano Atlántico– impactó a uno de los automóviles que circulaban y dejó además cinco heridos, dos en estado crítico, según informes preliminares de las autoridades.

En el vehículo impactado viajaban una mujer y dos niños pequeños que fueron tratados con lesiones leves, según detalló el pasado sábado 14 en una rueda de prensa Álvaro Zabaleta, portavoz de la Policía de Miami-Dade.

Zabaleta afirmó que fue un gran “milagro” que las personas que viajaban en el automóvil impactado de frente por el monomotor solo recibieran heridas leves.

Al caer durante un aterrizaje forzoso, de acuerdo con las autoridades, la avioneta se incendió dejando una columna de humo negro, lo que llamó la atención, junto con el sonido del impacto, de transeúntes de la zona que tomaron imágenes del siniestro con sus teléfonos.

Según la Administración Federal de Aviación (FAA), el aparato perdió potencia antes de estrellarse en el puente, a unas 5 millas (8 km) al este del aeropuerto de Opa-Locka, pasado el mediodía de ayer.

La misma entidad detalló que el avión había partido del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale (al norte de Miami) y se dirigía al Aeropuerto Internacional de Key West cuando ocurrió el accidente.

We are sad to report the passing of veteran ATCT MIA controller & devoted Union member Narciso Torres who served as FacRep at MIA since Oct. 1, 2019. NATCA President Rich Santa said, “This is a terrible tragedy that has sent shock waves throughout NATCA." https://t.co/PJEyLckLtA pic.twitter.com/bdsv1D0nqP

— NATCA (@NATCA) May 14, 2022