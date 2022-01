Durante la jornada de este domingo, un gran incendio afectó a un edificio de departamentos residenciales en el Bronx, ciudad de Nueva York. Medios locales afirman que el hecho ha dejado al menos 19 personas fallecidas y más de 60 heridos.

Daniel Nigro, comisionado del Departamento de Bomberos de la ciudad (FDNY), confirmó a CNN que debido al siniestro se trasladaron 32 personas a hospitales con condiciones “potencialmente mortales”. Además, precisó que un total de 63 personas resultaron lesionadas.

Según detalló Nigro, las víctimas fueron encontradas en las escaleras de cada piso del inmueble, muchas de ellas en paro cardíaco. Por otra parte, sostuvo que las lesiones se debieron principalmente a la inhalación de humo.

Asimismo, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, indicó al citado medio que “este es un momento horrible, horrible y doloroso para la ciudad de Nueva York, y el impacto de este incendio realmente traerá un nivel de dolor y desesperación en nuestra ciudad”.

Los nombres y edades de las víctimas no se han revelado, pero los funcionarios del FDNY confirmaron a News 4 New York que al menos 19 personas murieron por las heridas sufridas en el hecho, dentro de ellas se encuentran nueve niños.

Approximately 200 FDNY members are operating on scene of a 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the Bronx. There are currently 19 serious injuries to civilians. pic.twitter.com/R3pnXs8NlX

— FDNY (@FDNY) January 9, 2022