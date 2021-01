Un incendio se inició durante esta jornada en el Serum Institute of India, una de las mayores fabricantes de vacunas del mundo, según informaron medios locales.

Una enorme humareda se elevó desde el edificio en Pune, lugar en el que se producen millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca y Oxford.

Según Aljazeera, la compañía también se está preparando para producir una vacuna que está desarrollando la compañía estadounidense Novavax Inc.

Los informes dijeron que el incendio se produjo en un sitio de construcción en la instalación. La oficina de bomberos de Pune dijo a Reuters que se habían enviado cinco camiones de bomberos al sitio.

No hay información inmediatas sobre víctimas, ni sobre la causa del incendio.

