El ex ministro de Salud de Argentina Ginés González García fue increpado al bajarse de un avión que lo trasladaba desde España a Buenos Aires.

La ex autoridad estuvo varias semanas en la nación ibérica tras dejar el cargo, donde fue reemplazado por la actual secretaria de Estado, Carla Vizzotti.

Según informó el diario La Nación, González, que dejó su puesto en febrero de este año, se trasladó al país europeo para, en principio, impartir charlas y conferencias en institutos de Salud, además de analizar cómo trató el Gobierno trasandino la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, también se difundieron fotos disfrutando del verano ibérico y negociando la llegada de más vacunas del laboratorio AstraZeneca para el proceso de inoculación.

Una vez llegado a Buenos Aires, una persona lo grabó con su celular y le gritó “Hay que ir a Venezuela de vacaciones amigo, no a España”, mientras otra mujer le gritó “roba vacunas”. A pesar de las provocaciones, la ex autoridad no respondió a los comentarios.

Anteriormente, el propio Ejecutivo había criticado al ex ministro de Salud de 75 años por trasladarse a España. De hecho, la directora de migraciones, Florencia Carignano, afirmó que “no debería haber viajado, hizo mal”.

Hasta este domingo, Argentina tenía más de 4,5 millones de casos de COVID-19 y 95 mil fallecidos a causa de la enfermedad.