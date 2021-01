Las autoridades de Bali, en Indonesia, han decidido obligar a los extranjeros a hacer flexiones de brazos al ser descubiertos no usando mascarillas en el marco de la pandemia de COVID-19.

Diversos registros compartidos en redes sociales muestran a la policía local forzando a los turistas a hacer ejercicios físicos como castigo por no portar cubrebocas.

Según el portal ABC hasta ahora se han cursado 8.864 multas por infringir la norma sanitaria en el país asático y el 80% de ellas han sido para extranjeros, en su mayoría turistas europeos.

“La mayoría de las infracciones fueron por no usar sus mascarillas, no usarlas adecuadamente y porque algunos negocios no están aplicando los protocolos sanitarios”, aseguró Kerta Suryanegara, jefe de la Agencia de Orden Público.

“Algunos extranjeros fueron descubiertos en la playa, sentados en restaurantes y montando motocicletas sin sus mascarillas”, agregó, pero aclaró que “nosotros no multamos a los que reconocen su error. No multamos solo a personas al azar porque no usaban mascarilla”.