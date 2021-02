Los demócratas revelaron una serie de videos inéditos del asalto al Capitolio durante la segunda jornada del impeachment contra Donald Trump.

Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad del edificio, muestran al entonces vicepresidente Mike Pence siendo evacuado junto a su familia.

Otros registros dejan ver al líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, darse la vuelta tras encontrarse con un grupo de asaltantes, y al senador republicano Mitt Romney corriendo tras recibir la alerta de un agente.

Un video incluso muestra cómo los senadores corrían por un pasillo mientras la policía intentaba contener a los atacantes en el fondo.

Lee también: Mujer acusada por disturbios en el Capitolio le pidió al juez que la deje ir a la Riviera Maya

Durante la jornada, los demócratas dijeron que Trump fue el “incitador en jefe” del asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero, que dejó cinco fallecidos.

El magnate decidió no testificar ante el Senado, pero el fin de semana sus abogados expondrán su defensa.

Se espera que el lunes se lleve a cabo la votación para definir si se condena o no al ex mandatario acusado de “incitar una insurrección”.

House impeachment managers play security footage of Sen. Schumer walking up a ramp with an exit sign during the Capitol siege, but having to rush back with his security detail to avoid the mob. https://t.co/OKAzzhvIne #impeachmenttrial pic.twitter.com/4oTbnh0OhF

JUST IN: House impeachment managers play security footage of Officer Eugene Goodman, who "passes Sen. Mitt Romney and directs him to turn around in order to get to safety."

"On the first floor, just beneath them, the mob had already started to search for the Senate chamber." pic.twitter.com/wuyZLxhgtX

— ABC News (@ABC) February 10, 2021