(CNN Español) – En un video publicado en su cuenta de Instagram, la youtuber cubana Dina Fernández, conocida como Dina Stars, reapareció para anunciar que ya estaba en su casa luego de haber sido detenida este martes por la policía.

“Estoy bien, no me maltrataron, no me secuestraron. Me llevaron por instigación a delinquir que es por promover lo de las campañas de manifestación”, dijo en el video.

La activista cubana recalcó que no fue torturada ni maltratada y pidió a sus seguidores no difundir ese tipo de informaciones.

“Estoy entera de pies a cabeza”, acotó sin dar más detalles de lo ocurrido.

Fernández fue detenida este martes cuando concedía una entrevista en vivo al Canal 4 de España.

CNN ha contactado a la autoridades cubanas para tener información sobre la situación de Fernández, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.