Una modelo de Only Fans generó un gran revuelo en redes sociales tras publicar imágenes donde se aparecía posando junto al ataúd de su padre fallecido.

Las fotos son de Jayne Rivera, una influencer residente en Miami.

“Mariposa, vuela lejos. Que descanses en paz, papi. Eras mi mejor amigo. Una vida bien vivida”, fueron las palabras utilizadas junto a la serie de fotos y videos publicadas para despedirlo.

Lee también: “La mejor opción”: Nano Calderón reveló quién es su candidato presidencial

Sin embargo, tras la viralización de la publicación en Instagram, los usuarios de redes sociales dejaron en claro la molestia que les causó el posteo, reprochando las fotos de Jayne. Incluso, en algunos casos, ironizando con memes.

El escritor Mac McCann sacó pantallazos de la publicación. “Falleció el padre de esta modelo en Instagram… e hizo una sesión de fotos con el ataúd abierto…”, señaló.

Esto desencadenó que la modelo bajara la publicación y finalmente cerrara su perfil de Instagram.

Lee también: La dificultad de la vida: Foto galardonada que esconde una emocionante historia de resiliencia

YOOOOOOOO ok so ik her she was a popular girl in my area and everyone was like wtf even her friends didn't know what to say if she deleted her account she made another one definitely damn she was in the same graduate class as me 😬 pic.twitter.com/i0sotzlTWw

— Isaac Castillo ( H-TOWN forever 🤘🚀) (@odysseusv8) October 28, 2021