Nasa entrega informe de fenómenos anómalos no identificados y busca información que los explique

La NASA dio a conocer un nuevo informe completo del equipo de estudio independiente, quienes investigaron acerca de los avistamientos que no pueden identificarse como fenómenos naturales conocidos.

Sin embargo, son hechos evidentes que han sorprendido a la población en diferentes partes del mundo. Dentro del estudio, la agencia estadounidense los calificó como Fenómenos Anómalos no identificados, es decir, Unidentified Anomalous Phenomena (UAP), en inglés.

“Los fenómenos anómalos no identificados (UAP) son uno de los mayores misterios de nuestro planeta. Existen observaciones de objetos en nuestros cielos que no pueden identificarse como globos, aviones o fenómenos naturales conocidos, que han sido avistados en todo el mundo”, especificaron en el documento.

Desde junio del 2022, la NASA estableció esta agencia externa independiente, que consiste en un equipo de estudio para encontrar una manera de utilizar los datos recopilados y recursos de código abierto para ayudar a arrojar luz sobre la naturaleza los UAP.

El equipo está conformado por 16 expertos en ciencia, tecnología, datos, inteligencia artificial, exploración espacial, seguridad aeroespacial, medios e innovación comercial.

El Administrador de la NASA, Bill Nelson, comentó acerca de los motivos por los que iniciaron esta investigación independiente: “Lo hicimos con algunos objetivos en mente. Primero, examinar cómo la NASA puede utilizar nuestra experiencia e instrumentos para estudiar la UAP desde una perspectiva científica. En segundo lugar, cambiar la conversación sobre la UAP del sensacionalismo a la ciencia“.

Si bien desde la agencia del gobierno estadounidense aseguran que existen numerosos relatos e imágenes, aún así está la ausencia de observaciones que sean del todo consistentes, ya que no reúnen los datos necesarios para sacar conclusiones científicas definitivas sobre la UAP.

Bajo esta línea, los testigos creíbles que participaron en este informe en su mayoría son aviadores o militares, quienes informaron haber divisado objetos que no pudieron reconocer sobre el espacio aéreo estadounidense.

Sin embargo, tras el proceso de estudio, la NASA aseguró que por el momento estos fenómenos desconocidos podrían tener una explicación: “Es cada vez más claro que la mayoría de las observaciones de UAP se pueden atribuir a fenómenos o sucesos conocidos”.

Pero existe un grupo de anomalías que aún no se pueden explicar: “Un pequeño puñado no puede identificarse inmediatamente como fenómenos naturales o provocados por el hombre”.

Bill Nelson también se refirió respecto al estudio: “No hay razón para concluir que los informes existentes sobre UAP tengan una fuente extraterrestre. Sin embargo, si reconocemos eso como una posibilidad, entonces esos objetos deben haber viajado a través de nuestro sistema solar para llegar aquí. Así como la galaxia no se detiene en las afueras del sistema solar, el sistema solar también incluye a la Tierra y sus alrededores”.

Por lo tanto, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, aún se encuentra recopilando la información necesaria para explicar estos avistamientos que sorprenden a la población mundial.

“Una parte vital de la misión de la NASA es explorar lo desconocido utilizando el riguroso proceso del método científico. Esto significa examinar nuestras suposiciones e intuición; recopilar datos de forma transparente y diligente; reproducir resultados; buscar una evaluación independiente y finalmente, alcanzar un consenso científico sobre la naturaleza de un suceso”, indicaron en el informe.

The full report by the unidentified anomalous phenomena report (UAP) independent study team can be found here: https://t.co/RoY8p9ce5l

Based on the team's recommendations, NASA will appoint a director of UAP research. At 10am ET (1400 UTC), we'll livestream a briefing from…

— NASA (@NASA) September 14, 2023