Médicos de Estados Unidos encontraron un insólito descubrimiento en la colonoscopia realizada a un hombre de 59 años. En el intestino de esta persona estaba alojada una mariquita, también conocida como chinita.

El suceso se hizo viral entre la comunidad médica y terminó en un estudio de ACG Case Reports Journal.

Los investigadores plantearon la hipótesis de que el insecto pudo haber sobrevivido gracias a un proceso acelerado del aparato digestivo.

Para realizar el procedimiento se le pide a los pacientes que se mantengan en ayuno hasta después de realizado el examen, incluso se les pide purgar para que el intestino se encuentre lo más vacío posible.

“La preparación de la colonoscopia del paciente fue de 1 galón de polietilenglicol la noche anterior a la colonoscopia y, por lo demás, el examen de la colonoscopia fue normal. Su preparación para la colonoscopia puede haber ayudado al insecto a escapar de las enzimas digestivas en el estómago y la parte superior del intestino delgado“.

Los científicos creen que la mariquita habría llegado allí por deslizamiento mientras el hombre dormía.

Otros estudios han encontrado cucarachas durante las colonoscopias como se aprecia en el siguiente tuit.

Another day, another cockroach diagnosed on colonoscopy 😱 🪳🔦https://t.co/tv3zGlbgrE pic.twitter.com/lqhdlFcecZ

— Keith Siau (@drkeithsiau) July 31, 2021